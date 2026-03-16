Генштаб Ирана пообещал «горы пепла» в ответ на атаку США на остров Харк

Нефтегазовые объекты стран Ближнего Востока превратятся в «горы пепла», если США предпримут атаку на объекты иранского острова Харк, предупредил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи. Об этом пишет агентство Fars.

В понедельник, 16 марта, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения ограниченной наземной операции на острове Харк, на котором находится крупнейший иранский нефтяной терминал.

«Если США нападут на объекты острова Харк и его нефтяной терминал, сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла», — заявил Шекарчи.

Ранее профессор Японского института международных проблем Тэцуо Котани сообщил, что переброска морской пехоты США с Окинавы на Ближний Восток может свидетельствовать о подготовке к операции по захвату иранских островов в Ормузском проливе.

«31-й экспедиционный корпус морской пехоты отправляется с Окинавы на Ближний Восток. Предполагаемая цель — захват острова Кешм в Ормузском проливе и острова Харк в Персидском заливе», — уточнил ученый.

По его словам, захват островов позволит обезопасить проход судов через Ормузский пролив и окажет экономическое давление на Иран.