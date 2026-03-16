Рядом с посольством США в Багдаде прогремел взрыв

В Багдаде рядом с посольством США прогремел сильный взрыв. О пострадавших нет информации, пишет агентство Reuters.

Инцидент произошел в понедельник, 16 марта, в так называемой «зеленой зоне» города, где расположены здания правительственных учреждений и посольства многих иностранных государств.

«Взрыв слышен рядом с посольством США в Багдаде, звучат сирены», — отметили журналисты.

Кроме того, взрыв прозвучал в непосредственной близости от гостиницы Al Rasheed Hotel.

Ранее сообщалось, что 14 марта дипмиссия США в Багдаде была атакована беспилотником. При ударе был уничтожен комплекс ПВО, расположенный на крыше здания. Кроме того, пострадала вертолетная площадка.