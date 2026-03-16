На Украине сотрудники ТЦК похитили и избили ветерана, перенесшего инфаркт

Сотрудники военкомата в Днепропетровске похитили и жестоко избили ветерана боевых действий, перенёсшего инфаркт, а затем выбросили его на заправке. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на потерпевшего.

© Московский Комсомолец

По словам мужчины по имени Андрей, его схватили за руки и ноги, оглушили и закинули в микроавтобус. На его слова о том, что он уже участвовал в боевых действиях, сотрудники военкомата не реагировали. Когда он попытался снять происходящее на телефон, устройство выбили, а самого избили до потери сознания. Придя в себя, он назвал фамилию, и через пять минут, проверив по базам, военные выбросили его на пустующей заправке недалеко от военкомата.

Вызванная Андреем полиция зафиксировала побои и вызвала скорую. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. Однако заявление ветерана долго не передавали следователям. Ситуация сдвинулась только после вмешательства СМИ и жены пострадавшей, добившейся резонанса. Сейчас проводится досудебное расследование, устанавливаются все причастные.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы) в ходе проведения силовой мобилизации по ошибке применил электрошокер против своего коллеги.