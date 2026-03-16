В Финляндии обвинили Зеленского в эскалации из-за атак украинских БПЛА на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский обострил военный конфликт атакой беспилотников на Москву.

Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«В этих атаках нет стратегии, это чистая эскалация», — написал он.

Он согласился с президентом США Дональдом Трампом, что с российским лидером Владимиром Путиным вести переговоры проще, чем с Зеленским.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние двое суток сбили около 250 вражеских дронов на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к городу. Судя по сообщениям мэра столицы в мессенджере MAX, атака украинских БПЛА продолжается. За последние полчаса (с 12:54 по 13:30 мск) на подлете к Москве было сбито еще пять беспилотников. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.