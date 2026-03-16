ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по командному центру разведки Ирана

Армия обороны Израиля утверждает, что нанесли удар по командному центру разведки Ирана в Тегеране, который якобы находился в здании электроэнергетической компании, сообщает РИА Новости.

В сообщении пресс-службы армии говорится, что ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по командному центру разведки, основываясь на дынных разведки. При этом уточнили, что центр находился в том же здании, что и иранская электроэнергетическая компания.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, на что Иран ответил ракетной атакой не только по территории Израиля, но и по военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по главному исследовательскому центру Иранского космического агентства в Тегеране, что привело к его разрушению. Как сообщили в Израиле, в центре были стратегические лаборатории для разработки военных спутников, используемых для наблюдения, сбора разведданных и наведения огня по Ближнему Востоку.