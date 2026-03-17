В Афганистане заявили об увеличения числа погибших при ударе Пакистана по Кабулу

Число погибших в результате авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 400. Об этом рассказал телеканал Tolo news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллу Фитрата.

При этом не менее 250 человек получили ранения.

16 марта пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что военно-воздушные силы Пакистана атаковали центр реабилитации наркозависимых в Кабуле, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что эта атака не останется без ответа.

Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

До этого Афганистан начал военную приграничную операцию против Пакистана, заявил представитель правительства Забиулла Моджахед. По его данным, бои зафиксированы в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов, расположенных вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств.

Ранее Пакистан атаковал авиабазу Баграм в Афганистане.