Трамп высказался о возможности ядерного удара Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что военные ЦАХАЛ не нанесут ядерный удар по Ирану в ходе масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили американского лидера раскрыть, планирует ли Израиль нанесение ядерных ударов по Исламской Республике.

«Израиль не пойдет на это. Израиль никогда бы не сделал этого», — отметил Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается третью неделю. США и Израиль ежедневно наносят ракетно-бомбовые удары по Ирану.

По словам представителя правительства республики Фатеме Мохаджерани, в ходе конфликта были повреждены свыше 61 тыс. гражданских объектов, из них более 18 тыс. в Тегеране.

КСИР, в свою очередь, наносит ракетные удары по военным объектам противника. Утром 16 марта в корпусе сообщили, что запустили 55-ю волну ракет по целям в Тель-Авиве и Бен-Гурионе. В ходе атаки применяли сверхтяжелые гиперзвуковые ракеты «Фаттах», ракеты «Эмад» и «Гадр».