Российская армия освободила Каленики и Сопычь

Минобороны России сообщило об освобождении Калеников в ДНР и взятии под контроль н. п. Сопычь в Сумской области. По данным ведомства, ВС РФ успешно действуют и на других направлениях в зоне СВО.

Так, начала марта российские войска освободили уже 14 населённых пунктов. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт Южной группировки войск. Он отметил успехи военнослужащих и подчеркнул, что ВС РФ наступают на всех направлениях: идёт активное продвижение к Славянску, продолжаются уличные бои в Константиновке и Красном Лимане.

Во вторник, 17 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении подразделениями Южной группировки войск населённого пункта Каленики в ДНР.

Параллельно силы группировки войск «Север» взяли под контроль н. п. Сопычь в Сумской области. Как уточнили в пресс-службе МО, российские бойцы зачистили более 300 зданий, подвалов и прилегающую территорию.

Российская армия успешно действует и на других направлениях в зоне СВО. Военнослужащие ВС РФ улучшили своё положение и нанесли поражение формированиям противника в ДНР, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Согласно данным МО РФ, за сутки ВСУ потеряли более 1,2 тыс. боевиков и несколько десятков единиц военной техники. В их числе три бронетранспортёра M113 и 155-мм САУ Paladin производства США, а также украинскую колёсную САУ «Богдана».

Небо на замке

Помимо достижений на земле, Минобороны России отмечает и заслуги российских ВКС. Так, в одном из опубликованном сюжетов говорится о работе многоцелевого сверхманёвренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С.

«Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий вертолётов армейской авиации при нанесении ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ», — сообщили в МО.

Как отмечается в публикации, российские лётчики оперативно-тактической авиации совершают вылеты в любое время дня и ночи, при любых погодных условиях и с различными типами вооружения.

Напомним, Су-35С — один из самых современных отечественных боевых самолётов. Истребитель относится к поколению 4++ и предназначен для завоевания господства в воздухе.

При необходимости он способен также эффективно бороться с наземными и надводными целями. В этом ему помогают высокоточные средства поражения и радар с активной фазированной антенной решёткой.

Не сбавляя темпа

Ранее, 16 марта, командный пункт Южной группировки войск посетил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

В ходе визита он отметил успехи Южной группировки войск в освобождении территорий ДНР, поставил новые цели, а также вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам российской армии.

Кроме того, Валерий Герасимов выступил с докладом о текущей ситуации в зоне проведения СВО. По его словам, наступление российской армии ведётся на всех направлениях.

В частности, несмотря на попытки ВСУ помешать продвижению ВС РФ в направлении Славянска, российская армия отбрасывает противника с занимаемых им рубежей.

«На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска. Передний край отодвинут от города Северска на запад более чем на 12 км», — заявил Герасимов.

Параллельно, по его словам, продолжаются уличные бои в Константиновке, российские штурмовики наступают вглубь городской застройки.

«Более 60% территории населённого пункта (Константиновки. — RT) находится под нашим контролем. Также развивается наступление в его пригороде — н. п. Ильиновка», — подчеркнул начальник Генштаба.

Помимо этого, согласно приведённым данным, бойцы «Севера» продолжают создавать «полосу безопасности» в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Параллельно военнослужащие «Запада» добивают остатки подразделений ВСУ, блокированных на восточном берегу реки Оскол, вблизи Новоосиново. При этом сам населённый пункт более чем на 85% контролируется российской армией.

«Наиболее активные боевые действия продолжаются на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки ведут бои по освобождению Красного Лимана. Под контролем группировки «Запад» находится более половины города», — отметил Герасимов.

Войска группировки войск «Центр» завершают освобождение Гришино и Нового Донбасса, продолжаются бои за Белицкое (ДНР). Также ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородным в Днепропетровской области.

По словам начальника Генштаба, бойцы группировки «Восток» отражают многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское. Генерал армии подчеркнул, что только на этом направлении в течение февраля — марта ВСУ потеряли более 2,5 тыс. боевиков и 120 единиц техники.

«Войска группировки «Восток», несмотря на попытки украинского командования остановить наше наступление в восточной части Запорожской области, уверенно удерживают инициативу и активно продвигаются в западном направлении», — заявил Герасимов.

Ситуация в ВСУ

Между тем о плачевном положении в рядах ВСУ свидетельствуют также рассказы военнопленных. Так, Минобороны России поделилось кадрами беседы с одним из украинских боевиков. По его словам, командование отдало приказ расстреливать своих же «побратимов» при попытке покинуть позицию.