Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях СВО

Группы войск российской армии ведут наступательные действия на всех направлениях спецоперации, рассказал начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, военачальник раскрыл, как проходит СВО, в ходе проверки хода выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях», — отметил Герасимов.

Наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки войск «Центр», развивается наступление в направлении Доброполья, пояснил генерал армии.

Начальник Генштаба заметил, что объединенная группировка войск за две недели марта освободила 12 населённых пунктов.

По его данным, соединения и воинские части российской 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска. Передний край боевых действий отодвинут от Северска на запад более чем на 12 км.

Россия продолжает создавать полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, в марте взяты под контроль пять населенных пунктов, уточнил Герасимов.