НАТО может усилить систему противоракетной обороны в Турции

НАТО планирует усилить свою систему противоракетной обороны в Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

Такая возможность рассматривается на фоне совместной операции США и Израиля против Ирана, которая привела к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом, на востоке Турции, как сообщает издание, уже была расположена батарея противоракетной обороны — собеседники агентства заявили, что НАТО планирует отправить в регион еще одну систему Patriot.

«НАТО рассматривает возможность дальнейшего усиления своей системы противоракетной обороны в Турции для защиты от угроз со стороны соседнего Ирана», — сообщает издание.

Ранее в небе над городом Ушак на западе Турции заметили яркий зеленый луч.