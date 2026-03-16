В командовании украинской армии заявили о нетипичной атаке на Киев

Атака Вооруженных сил (ВС) России на Киев, осуществленная утром 16 марта, была нетипичной. Об этом заявил глава управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии, полковник Юрий Игнат, его слова передает издание «Зеркало недели».

По словам Игната, на Киевскую область было направлено около 30 беспилотников различных типов.

«Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, [армия России] может ими управлять», — сказал он.

До этого сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Ланцет», обломки которого обнаружили сегодня на Майдане в центре Киева, мог использовать искусственный интеллект и mesh-модем. На крыльях барражирующего боеприпаса были заметны круги зеленого и оранжевого цвета. Это может означать, что БПЛА, возможно, получил ИИ для навигации и взаимодействия «в рое».

Днем в Минобороны РФ сообщили об ударе по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах армии. По данным российского оборонного ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, также работали ракетные войска и артиллерия.