"Эвакуируйтесь, потерпевшие крах": КСИР предупредил о скором ударе по США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с экстренным предупреждением, пообещав в ближайшее время нанести удары по промышленным объектам на Ближнем Востоке, связанных с интересами США.

Иранские военные призывают персонал предприятий и мирных жителей, находящихся вблизи американских активов, немедленно покинуть опасные зоны.

"Предупреждаем потерпевший крах американский режим, что все американские предприятия в регионе стоит эвакуировать", - передает агентство Far заявление КСИР.

Также в распространенном тексте содержится призыв к населению, находящемуся рядом с заводами, где у американцев есть доля, покинуть эти районы, чтобы не получить вреда.

Представители КСИР уточнили, что атаки планируется осуществить «в предстоящие часы», однако конкретные цели и районы ударов пока не раскрываются.

Текущая эскалация является продолжением масштабного противостояния, начавшегося 28 февраля с серии авиаударов США и Израиля по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран перешел к систематическим ответным действиям, нанося удары как по израильской территории, так и по военным позициям США в регионе. Подобная тактика расширяет географию конфликта, затрагивая не только военную, но и промышленную инфраструктуру, что грозит окончательным выходом ситуации из-под контроля.