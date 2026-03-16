Трампа призвали применить ядерное оружие для решения проблемы с Ормузским проливом

Бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич призвал президента Дональда Трампа решить проблему с Ормузским проливом с помощью ядерного оружия. Соответствующее заявление политик опубликовал в соцсети X.

«Дюжина термоядерных взрывов — и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого и безопасный от атак Ирана», — написал Гингрич.

По его мнению, новый канал через «дружественную территорию» решит проблему зависимости от Ормузского пролива.

Политик раскритиковал необходимость «вечно сражаться за 21-мильный узкий проход».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив. За прошедшее время ни эти, ни какие-либо другие страны не поддержали призыв политика.