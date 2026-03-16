Участвующие в СВО самоходки 2С31 "Вена" могут стрелять снарядами "Китолов"

Российская 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С31 "Вена" продолжает применяться в ходе специальной военной операции. Она не так распространена, как "Гвоздика", "Акация" или "Мста-С", но изображения такой техники на передовой все же появляются в социальных сетях. "Уголок Ситха" разместил новое фото САУ, получившей противодронный "мангал".

© Российская Газета

Кроме обычных мин и снарядов эта боевая машина может применять высокоточные боеприпасы "Китолов" с дальностью 12 000 метров и мины "Грань", бьющие до 9000 метров.

Всего же в боекомплект входят 70 средств поражения, в том числе термобарические и кассетные. Скорострельность - десять выстрелов в минуту. Компьютеризированная система управления огнем обеспечивает высокую точность.

Максимальная скорость - до 70 км/ч, при форсировании водных преград - до 10 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Масса - 19 100 кг. Экипаж - 4 человека.