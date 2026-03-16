«Радиостанция Судного дня» изменила параметры вещания

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), в 2026 году стала вещать гораздо активнее, чем в прошлом году, пишет ТАСС.

По данным агентства, в период с 1 января по 15 марта станция передала в эфир 106 сообщений, тогда как за три полных месяца прошлого года на частоте УВБ-76 прозвучало 99 сообщений.

Первый выход в эфир в нынешнем году состоялся через 21 минуту после его наступления по московскому времени, а первым сообщением было слово «глотанье». Последнее, по состоянию на 16:00 мск 16 марта, было сделано 12 марта — «передержка».

«Радиостанция Судного дня» передала шесть сигналов за день

Журналисты заметили, что некоторые словоформы произносились с начала года несколько раз. К примеру, «панкозвук», «голубей», «кобочелн», «залпофирн», «блицосидр» звучали дважды с разницей около месяца.

«Жужжалка» дважды в этом году передала слово «блуд» и оценочные понятия «прыщавый», «коварный», «жиротряс». Кроме того, в январе УВБ-76 продиктовала фонетическим алфавитом слово «ноосфера».

Словоформа «хрюкостяг», ставшая мемом, в этом году не передавалась. Вместе с тем, в один из дней станция отправила в эфир похожую словоформу — «майностяг», пояснили авторы статьи.

Напомним, что 6 октября 2025 года «УВБ-76» повторила звучавшую в феврале 2022 года команду «орехобрус».

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно.

На протяжении десятков лет станция вещает круглосуточно, передает от 1 до 24 сообщений. Вместе с тем, 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer.