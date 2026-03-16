Иран ударил по объектам оружейного завода Израиля

Военнослужащие Ирана нанесли удары по объектам израильской компании по производству оружия Rafael и авиационной корпорации Israel Aerospace Industries. Об этом сообщает телеканал SNN со ссылкой на пресс-службу армии Ирана, передает ТАСС.

«Армия Исламской Республики Иран в ответ на преступления американо-сионистского врага несколько часов назад нанесла удары беспилотниками по важным и стратегическим центрам производства оружия Rafael и авиационной промышленности Israel Aerospace Industries сионистского режима», — говорится в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили в аэропорту Мехрабад в Тегеране самолет, используемый верховным лидером Ирана. По данным ЦАХАЛа, этот борт использовался и прежним лидером Али Хаменеи, а также другими высокопоставленными чиновниками и иранскими военными.