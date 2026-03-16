СМИ выяснили, какой самолет Али Хаменеи был уничтожен армией Израиля

Армия Израиля заявила об уничтожении в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, который использовался погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. ЦАХАЛ не уточнил модель правительственного самолета, по которому был нанесен точечный удар. "Российская газета" изучила вопрос, о каком лайнере может идти речь.

В парке правительственных самолетов ИРИ есть несколько моделей. В первую очередь надо назвать Airbus A340-300. Этот широкофюзеляжный четырехмоторный дальнемагистральный пассажирский самолет выпускался с 1993 по 2008 год в Тулузе (Франция) и Гамбурге (Германия). Несмотря на международные санкции, Иран смог получить несколько таких самолетов, которые затем использовались авиакомпанией Meraj Airlines для дальних перелетов высших лиц государства. Возможно, удар ЦАХАЛ был нанесен по одному из них.

Однако есть и другие варианты. Например, Boeing 707-386C. Он был построен в США в 1978 году и считался на тот момент одним из самых роскошных правительственных самолетов в мире. Данный лайнер служил официальным транспортом последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, на нем он и покинул страну после революции 1979 года. Однако впоследствии борт использовался официальными лицами Ирана. Именно на нем Али Хаменеи совершал зарубежные визиты, когда был президентом Ирана. С 1980 по 1989 год он побывал в Алжире, Индии, Китае, КНДР, Ливии, Пакистане, Сирии. В авиационных реестрах Boeing 707-386C все еще значится как церемониальный борт.

Кроме того, в правительственном авиапарке есть малые реактивные самолеты бизнес-класса Dassault Falcon 50, произведенные во Франции. Из производство прекратилось в 2008 году, но эти модели и сейчас активно эксплуатируются многими странами, в том числе Ираном. В республике они использовались для региональных поездок членов правительства. Один из таких самолетов также мог стать целью ЦАХАЛ.

С учетом того, что Али Хаменеи не совершал официальных зарубежных поездок с 1989 года, когда стал верховным лидером Ирана, речь может идти о любом из вышеперечисленных самолетов.