В России обвинили ВСУ в нарушении Женевских конвенций

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение Женевских конвенций наносят удары по раненым бойцам специальной военной операции. С обвинением в адрес Киева выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

По ее словам, противник совершенствуется не только в средствах нанесения ударов.

«К сожалению, даже в отношении раненых наносятся удары в нарушение Женевских конвенций, норм нравственности, морали, гуманитарного права. И мы должны совершенствоваться», — сказала она.

Ранее ВСУ атаковали крылатыми ракетами авиационного базирования SCALP-EG Киевский район столицы Донецкой народной республики. В результате повреждения получили недавно отремонтированная детская больница и поликлиника. Пострадали четыре человека.

12 марта Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по госпиталю в ДНР. Жертвами атаки стали медики.