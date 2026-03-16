Ракета «Саджиль» вызвала панику в США и Израиле

Впервые примененная в ходе конфликта на Ближнем Востоке иранская ракета «Саджиль» несет особую угрозу для США и Израиля, так как пока неизвестны ее технические характеристики. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Юрий Кнутов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран ударил по американским базам на Ближнем Востоке и по целям на территории Израиля. При этом Корпус стражей исламской революции заявил о применении новейшей ракеты «Саджиль» для ударов по израильским центрам управления и принятия решений.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в открытом доступе нет никаких данных об этой ракете, известно лишь то, что она двухступенчатая.

«Есть предположения, что боевая часть составляет полторы тонны, ее дальность - около 2 тысяч км, хотя для двухступенчатой это маловато, поэтому она может иметь гораздо большую дальность. Боевая часть может быть и кассетная, и моноблочная, что делает «Саджиль» достаточно серьезным оружием», – пояснил он.

При этом Кнутов отметил, что более высокие скоростные характеристики ракеты осложняют ее перехват. Он также уверен, что по мере накопления информации оценки этого оружия «могут меняться, причем существенно».

Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана

Ранее западные СМИ обратили внимание на то, что крылатая ракета Tomahawk стала главным оружием в первые дни американской операции против Ирана. Однако США производят только около 90 таких ракет в год - этого слишком мало для поддержания нынешней интенсивности ударов.