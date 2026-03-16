У США возникли проблемы с главным оружием «Эпической ярости»

Крылатая ракета Tomahawk стала главным оружием в первые дни американской операции против Ирана, получившей название «Эпическая ярость». Однако США производят лишь около 90 таких ракет в год - этого слишком мало для поддержания нынешней интенсивности ударов, пишет The National Interest.

© U.S Navy/Zuma/TACC

«Томагавки» используются для поражения радиолокационных установок, командных центров, ракетных позиций и военно-морских объектов Ирана. Эффективность американской операции до сих пор зависела от эффективности этих ракет, подчеркивает NI.

В оборонном сообществе США растет обеспокоенность по поводу времени и сложности пополнения запасов этих ракет. Цикл производства каждой ракеты Tomahawk составляет до 24 месяцев: это время, которое проходит от момента закупки металла и микросхем для одной конкретной ракеты до момента, когда она сойдет с конвейера.

На заводах Raytheon одновременно в разной степени готовности находятся сотни ракет, но компания может выпустить лишь 90 Tomahawk в год. Стоимость каждой ракеты варьируется от двух до четырех миллионов долларов в зависимости от модификации. При нынешних темпах замена ракет Tomahawk, использованных за первые 72 часа атак по Ирану, займет примерно четыре с половиной года.

В основном эти ракеты запускают с эсминцев, крейсеров и подводных лодок ВМС. Способная летать на малой высоте, чтобы избегать радаров, Tomahawk использует несколько передовых систем наведения. Они включают GPS-навигацию, инерциальную навигационную систему, систему сопоставления контуров местности и механизм электронно-оптической корреляции (DSMAC). Эта комбинация позволяет Tomahawk прокладывать сложные маршруты и точно поражать цели.

По сообщениям СМИ, за первые 72 часа операции «Эпическая ярость» США выпустили около 400 ракет Tomahawk - примерно десять процентов от общего количества готовых к бою ракет США. Эти масштабы превышают общее количество Tomahawk, произведенных за последние пять лет.

«Если у Соединенных Штатов закончатся ракеты Tomahawk - или даже их запасы опасно снизятся - последствия могут быть ужасными», - подчеркивается в статье.

Иранские силы в таком случае могли бы увеличить количество ракетных пусков по американским базам в регионе, не опасаясь ответных мер. В более широком смысле, по версии NI, если бы Китай обнаружил, что американские арсеналы почти пусты, он мог бы начать операцию на Тайване до того, как Пентагон сможет пополнить запасы.