Российские военные нанесли удар по украинскому полигону с колумбийскими наемниками

Российские военные нанесли удар по украинскому полигону в зоне спецоперации, где проходили подготовку иностранные наемники. Кадры с места происшествия попали в распоряжение ТАСС.

© Минобороны РФ

Видео опубликовал колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра, который в настоящее время находится в плену. По его словам, запись ему прислал знакомый, находившийся на полигоне во время удара. Сам Наварра к тому моменту уже ушел на позиции.

Колумбиец пояснил, что по территории учебного центра прилетела ракета, в результате чего есть убитые и раненые. Под удар попали как новобранцы из других стран, так и те, кто их обучал.

На записи видно, как бойцы пытаются оказать первую помощь тяжелораненому сослуживцу. За кадром отчетливо слышна иностранная речь, в том числе испанская, передает агентство.

Ранее российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, а также по ее военным аэродромам. В ведомстве уточнили, что российские военные действовали в ответ на террористические атаки украинских войск по гражданским объектам на территории России.