Раскрыто место запуска 250 беспилотников ВСУ, брошенных в атаку на Москву

Дроны, пытавшиеся атаковать Москву, запускали с территории трех областей Украины. Место запуска беспилотников раскрыл Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, БПЛА запускали из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей. Источник отметил, что дроны запускались небольшими «стаями» по восемь-десять штук. Предварительно, атаки осуществлялись волнами.

Также SHOT стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак на Москву дроны-камикадзе FP-1. Журналисты выяснили, что эти БПЛА имеют длину 3,5 метра и способны нести на себе до 50 кг взрывчатки, а также пролетать до 1200 км.

В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние двое суток сбили около 250 вражеских дронов на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к городу. Судя по сообщениям мэра столицы в мессенджере MAX, атака украинских БПЛА продолжается. За последние полчаса (с 12:54 по 13:30 мск) на подлете к Москве было сбито еще пять беспилотников. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.