«Купол» дал трещину. Иран нашел «ахиллесову пяту» в обороне Израиля

Ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась до предела, балансируя на грани полномасштабной войны. Саркастичные заявления американского лидера относительно уничтожения иранских судов сменились паническими настроениями на европейских биржах: стоимость топлива взлетела до исторических максимумов. Тем временем противостояние выходит на новый технологический уровень. Иран, проанализировав первые дни операции, заявляет о смене калибра: теперь в ход пойдут сверхтяжелые ракеты, призванные преодолеть эшелонированную оборону противника. В то же время израильская система ПРО «Железный купол» вновь продемонстрировала уязвимость, не справившись с массированным налетом.

Огненное кольцо Персидского залива

Сети облетают кадры, снятые очевидцами в акватории Персидского залива. На видео запечатлено горящее судно, которое, по предварительным данным, принадлежит Ирану. По информации ряда источников, речь может идти уже о трех пораженных танкерах, что ставит под угрозу безопасность судоходства в ключевом нефтеносном регионе. Удары наносятся не только по морским целям, но и далеко вглубь иранской территории.

Согласно сводкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), стартовала новая волна авиаударов, затронувшая столичный Тегеран, промышленный Исфахан и южные провинции. Особый резонанс вызвало попадание по древнему городу Хорремабад на западе Исламской Республики. Там повреждения получили не только гражданские автомобили и жилые постройки, но и объект культурного наследия — средневековая крепость.

Иранский ответ: ставка на мощь и точность

В то время как Израиль и его союзники наращивают давление, Иран скорректировал стратегию ответных ударов. Хотя частота пусков баллистических ракет за последние сутки несколько снизилась по сравнению с первыми днями эскалации, в Тегеране настаивают, что качество и результативность атак значительно выросли.

«Нам удалось вскрыть слабые зоны системы ПВО противника. Вы могли видеть, как был выведен из строя радар дальнего действия, способный обнаруживать цели за 5000 километров. Речь идет об одной из ключевых американских систем ПВО, развернутых в регионе», — заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, подчеркивая возросшую эффективность ударов.

Слабость израильской обороны сегодня стала очевидной: «Железный купол» был пробит. В одном из израильских городов воронка от боеприпаса зияет прямо посреди дороги, рядом — остовы разбитых машин. По неподтвержденным официально данным СМИ, есть жертвы и пострадавшие.

Под огнем: от Ирака до Бахрейна

Удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пришлись и по позициям американского контингента в регионе. В иракском Эрбиле системы ПВО были подняты по тревоге, пытаясь отразить атаку с воздуха. Взрывы прогремели и в столице Бахрейна Манаме, где базируется Пятый флот ВМС США. Это уже не первый обстрел базы. Густые клубы дыма поднялись над нефтеперерабатывающим заводом национальной компании. Как утверждают источники, объект атаковали иранские дроны-камикадзе «Шахед».

Страны Персидского залива вынуждены мобилизовать собственные ресурсы для отражения воздушных угроз. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов обнародовало кадры перехвата беспилотников в небе над акваторией залива. Однако, как отмечают наблюдатели, в крупных туристических центрах, таких как Дубай, жизнь пока идет своим чередом.

«Ежедневно над головой слышен гул истребителей, патрулирующих воздушное пространство Эмиратов, — передает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. — Однако в туристических зонах обстановка остается спокойной: сирены не воют, ПВО молчит, экстренные сообщения на телефоны не приходят».

Американский след и масштабы разрушений

Интенсивность атак на сам Иран не спадает. В отчетах израильской армии фигурирует внушительный список пораженных целей: уничтожены пусковые установки баллистических ракет, разгромлена штаб-квартира сил внутренней безопасности «Басидж». Вашингтон не скрывает своей роли в происходящем. Глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS News подтвердил, что США контролируют удары по Ирану, используя лучшие разведывательные ресурсы.

«Мы владеем полной картиной происходящего. Наши командиры осведомлены о каждом шаге. Мы располагаем передовой разведкой и точно знаем, кто с кем взаимодействует и с какой целью. Командование CENTCOM полностью контролирует интеграцию этих данных в боевые планы», — заявил Хегсет.

Согласно данным, озвученным американским телеканалом со ссылкой на военное ведомство, в операции задействовано более 50 тысяч военнослужащих США. Масштаб разрушений на иранской территории поражает: по последним подсчетам, поражено свыше трех тысяч различных объектов.