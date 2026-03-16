Собянин: системой ПВО уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Средства ПВО ликвидировали один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил глава города в MAX.

По данным Минобороны РФ, российские войска за ночь 16 марта сбили 145 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Наибольшее количество — 53 БПЛА — пришлось на Московский регион.

В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из дронов попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, однако пострадавших нет.