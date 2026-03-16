Израиль заявил о начале серии ударов по правительственным объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 16 марта, заявила, что начала масштабную серию ударов по иранским правительственным объектам в Тегеране, Ширазе и Тебризе.

В этот же день стало известно, что самолет верховного лидера Ирана был уничтожен в результате удара военно-воздушных сил Израиля в Тегеране. Инцидент произошел в ночь на понедельник в аэропорту Мехрабад, где был нанесен точечный удар по правительственному борту. ЦАХАЛ подчеркнул, что цель операции — ограничение для иранского руководства возможностей передвижения по столичному аэропорту.

15 марта иранская армия впервые применила двухступенчатую ракету «Саджиль» в ходе конфликта с США и Израилем, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, генерал Маджид Мусави. Атака была направлена на командные центры воздушных операций Израиля.