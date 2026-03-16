Стармер отказался помочь Трампу в Ормузском проливе

Британия отказалась направить военные корабли в Ормузский пролив

Мария Иванова

Премьер-министр Британии Кир Стармер отказался направить военные корабли, чтобы помочь США разблокировать Ормузский пролив. Об этом сообщает The Telegraph.

Ормузский пролив, по которому обычно идут поставки ближневосточной нефти, фактически заблокирован на фоне американо-израильской войны против Ирана. С начала войны цены на нефть поднимаются выше ста долларов за баррель.

Американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа планирует уже на этой неделе объявить о создании коалиции из нескольких стран, готовых участвовать в сопровождении судов через Ормузский пролив. Однако вопрос о том, начнутся ли эти операции до или после окончания боевых действий, всё ещё обсуждается.

По данным The Telegraph, Британия и другие союзники сопротивляются просьбе Трампа о «совместных усилиях». Министр энергетики Британии Эд Милибэнд заявил, что правительство «активно изучает» возможные способы возобновления работы пролива, но отказался дать какие-либо твердые обещания.

Британски министры рассматривают возможность отправки беспилотников для поиска мин, но пока не готовы направлять какие-либо военные корабли (один из них прямо сейчас находится в море) для расчистки важнейшего нефтяного маршрута. Иран пригрозил ответом любой стране, которая присоединится к миссии против него в Ормузском проливе.

Франция, Германия и Южная Корея также выразили нежелание помогать Трампу. Президент США уже заявил, что НАТО ждёт «плохое будущее» в случае отказа помогать США с Ормузским проливом.

Отказ Британии направить военные корабли рискует усугубить конфликт между Стармером и Трампом, заявившим, что нынешний премьер Британии - «не Черчилль», после того, как тот отказался поддержать первоначальные атаки США.

Трамп публично обещал вновь открыть Ормузский пролив. Президент США и министр обороны Пит Хегсет неоднократно говорили, что военные суда будут сопровождать нефтяные танкеры. В прошлый четверг Трамп заявил, что операции по сопровождению начнутся «очень скоро».