США перебросили военные самолеты в Восточную Европу

Соединенные Штаты в воскресенье, 15 марта, перебросили три самолета Boeing KC-135 Stratotanker в Румынию. Об этом сообщает телеканал Digi24.

«Три американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker приземлились в Румынии. Это первые самолеты, прибывшие в страну после того, как Румыния одобрила запрос США о переброске войск в Румынию для участия в войне на Ближнем Востоке», — сказано в публикации.

Также сообщается, что в ближайшее время в страну планируется перебросить радиолокационные системы, датчики наблюдения и несколько сотен американских военных.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США могут направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране. По словам источников, Румыния также собирается одобрить запрос США о временном размещении истребителей на черноморской авиабазе Михаил Когэлничану.