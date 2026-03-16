ЦАХАЛ заявила о начале наземной операции на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к ограниченной наземной операции против ключевых объектов движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз израильской армии.

© ATEF SAFADI/EPA/TACC

Отмечается, что операция длится «последние несколько дней». Войска из 91-й дивизии начали «ограниченную и точечную» атаку на узловые опорные пункты движения, которая направлена на усиление передового рубежа обороны.

Утверждается, что эта деятельность является частью более широких «оборонительных усилий» по созданию и укреплению оборонительной линии. Она включает в себя «демонтаж террористической инфраструктуры» и «ликвидацию террористов». Параллельно с этим ЦАХАЛ обеспечивает безопасность населенных пунктов на севере Израиля.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После этого израильские войска и «Хезболла» возобновили военные действия. Движение заявляло, что наносит ракетные удары в качестве мести за гибель аятоллы Али Хаменеи.