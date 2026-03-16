Иран сообщил о гибели детей в Тегеране от обстрелов со стороны Израиля и США

После атак Соединенных Штатов и Израиля на провинцию Тегеран 5,7 тысячи человек были ранены, а 503, включая 12 детей, погибли. Об этом сообщил руководитель службы скорой помощи столичной провинции Мохаммад Эсмаил Таваколли.

— До сегодняшнего дня у нас было 5,7 тысячи пострадавших и 503 погибших в результате военных событий, большая часть из которых — мирные жители. К сожалению, среди погибших 12 детей в возрасте от двух месяцев до 12 лет, — передает его слова канал SNN.

В этот же день Корпус стражей исламской революции заявил, что за несколько последних дней были уничтожены более 80 процентов ключевых объектов на американских военных базах.

Иранская армия впервые применила двухступенчатую ракету «Саджиль» в ходе конфликта с США и Израилем. Об этом 15 марта заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР, генерал Маджид Мусави.

13 марта Маджид Мусави сообщил, что Иран совершил самую масштабную ракетную атаку на территорию Израиля с начала конфликта на Ближнем Востоке. По словам военачальника, иранская сторона задействовала 30 сверхтяжелых баллистических ракет, каждая из которых весит от одной до двух тонн.