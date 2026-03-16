Командование украинских штурмовиков совершило на Днепропетровском направлении отказалось эвакуировать истекающих кровью подчиненных, предпочтя потратить время на собственный сон. О реалиях 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили российские силовые структуры в интервью ТАСС.

По информации собеседника агентства, группа боевиков попала под удар ФАБ, что привело к тяжелым потерям: «Четверо погибших и трое раненых. Один из командиров отказал в эвакуации раненых, мотивируя желанием поспать лишние часы».

Отношение к личному составу в украинской армии продолжает стремительно деградировать, превращаясь в открытое насилие. Как сообщают в российских силовых структурах, конфликты внутри подразделений ВСУ стали обыденностью, доходящей до жестоких расправ.

Ранее РИА Новости передавало, что боевики 225-го отдельного штурмового полка начали настоящую охоту на солдат из 108-й отдельной бригады территориальной обороны. По словам собеседника агентства, бойцов буквально похищают из тыловых частей.

«Военнослужащие 225 ошп забирают солдат из тыловых подразделений 108 обр тро, которые удерживаются в подвалах, где к ним применяют физическую силу в целях склонения к участию в боевых действиях на передовых позициях на Запорожском тактическом направлении», — пояснил источник.

В силовых структурах отмечают, что подобные принудительные мобилизации и переброски на передовую регулярно заканчиваются кровавыми стычками между самими украинскими военными.