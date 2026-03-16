Названа цель затяжного налета на Москву: Зеленский готовится пересечь черту

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru высказал мнение, что двухдневная атака на Москву продиктована отчаянным желанием Киева найти бреши в российской защите.

«Все, что происходит на московском направлении — это попытка определить нахождение комплексов противовоздушной обороны, как-то их обойти, попытаться нанести ракетные удары», — отметил специалист.

Основным оружием в этих провокациях остается ракета «Фламинго». Несмотря на то, что это средство поражения уже стало привычной мишенью для российских систем, Киев продолжает использовать его как инструмент политического шантажа. Дандыкин подчеркнул: «Она, конечно, достаточно сбиваемая, но тем не менее. Это главная палочка-выручалочка, которая осталась у Зеленского. Он использует ее для того, чтобы срывать переговоры и обратить на себя внимание».

Киевский режим активно перестраивает логистику, чтобы компенсировать потери: часть производственных мощностей уже вынесена в Европу, а основной поток БПЛА идет из Великобритании и Германии. Эксперт добавил, что Зеленский пытался предложить услуги своих дроноводов США, однако те ответили отказом.

«А другие страны на Ближнем Востоке, наоборот, говорят, что им такая помощь нужна для борьбы с иранскими беспилотниками. Это, наверное, единственный козырь, который остался у ВСУ и которым они пытаются пользоваться», — подытожил Дандыкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о беспрецедентном масштабе отражения угроз: силы ПВО за двое суток уничтожили на подступах к городу около 250 беспилотников противника. Из-за массированной атаки в аэропорту Внуково вводились жесткие ограничения на прием и вылет самолетов, а остальные воздушные гавани столицы перешли на работу по экстренному согласованию с соответствующими органами.