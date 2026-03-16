Названа страна, которая может применить ядерное оружие в войне с Ираном

В войне против Ирана США вряд ли пойдут на применение ядерного оружия, даже тактического, а вот Израиль на такой шаг вполне способен. Об этом заявил профессор ВШЭ, бывший начальник международно-договорного управления, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ (2000-2009) генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Как рассказал он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 15 марта, Трамп вряд ли отдаст приказ о применении ядерного оружия, хотя оно есть на вооружении группировки, сосредоточенной у границ Ирана. По словам эксперта, такой шаг повлечет сильные репутационные издержки для США.

В то же время, на применение ядерного оружия может пойти Израиль. Официально власти никогда не заявляли о наличии у страны ядерного оружия, но и не отрицали, что оно у Израиля есть. Генерал напомнил высказывание Голды Мейер, которая в свое время заявила, что у Израиля нет ядерного оружия, но, если понадобится, он его применит.

Генерал Бужинский сообщил, что, по оценке экспертов, у Израиля порядка 90 ядерных зарядов. Он не уточнил их мощность. При этом Израиль, наряду с США и Россией, обладает ядерной триадой. У него есть наземные пусковые установки с ядерными носителями, есть самолеты-носители ядерных бомб и есть подводные лодки с ядерными ракетами на борту.

Война против Ирана началась 28 февраля с ударов Израиля и США по иранским городам. За это время, по данным иранского Красного Полумесяца, погибли более 1300 иранцев.