Киевляне сняли последствия атаки ВС РФ у Монумента Независимости Украины

В Сети расходится видео последствий утреннего комбинированного удара ВС России по Киеву.

Очевидцы сняли рассеивающийся дым возле Монумента независимости Украины в самом сердце Майдана.

Также на кадрах видны обломки БПЛА. Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что они упали в центре города.

Напомним, около 10 часов утра по московскому времени в Киеве была объявлена воздушная тревога. В городе прогремело несколько взрывов. Мониторинговые ресурсы противника сообщили об атаке 14 дронов-камикадзе "Герань". Также на подлете к столицы Украины была замечена крылатая ракета ВС РФ.