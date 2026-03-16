Истребитель F/A-18 ВМС США в режиме "свободной охоты" сняли над Ираном

В Сети появилось видео с летающим над Ираном в режиме "свободной охоты" палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18E/F Super Hornet ВМС США.

Самолет сняли жители портового города Чабахар на юго-востоке страны. Как уточняет "Военная хроника", F/A-18 отправили с авианосца USS Abraham Lincoln на поиск пусковых установок противокорабельных ракет.

Эту задачу экипаж выполняет в рамках операции по деблокированию Ормузского пролива. Судя по тому, насколько свободно действует "Шершень", система ПВО Ирана на этом участке сильно ослаблена.

Ранее появились спутниковые снимки, свидетельствующее о перемещении авианосца Abraham Lincoln в Персидском заливе. Если раньше он находился в 350 километрах от иранского побережья, то теперь от страны его отделяют 1100 километров. Другой американский авианосец, Gerald R. Ford, перешел в Южную часть Красного моря и сейчас стоит у Джидды, Саудовская Аравия.