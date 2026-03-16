Ключевой в Объединенных Арабских Эмиратах порт Фуджейра подвергся атаке, что привело к приостановке отгрузки нефти. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Отмечается, что погрузка нефти была приостановлена в качестве меры предосторожности.

Фуджейра является крупным центром по перегрузке нефти и топлива. Порт имеет весомое значение как для самих ОАЭ, так и для мирового рынка благодаря своему расположению за пределами Ормузского пролива, который был практически закрыт из-за войны на Ближнем Востоке. Порт расположен в конце трубопровода, протягивающегося до основных месторождений нефти в Абу-Даби.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Нефтяные компании США бьют тревогу в Белом доме

Ранее в аэропорту Дубая произошел инцидент с БПЛА.