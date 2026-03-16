В США запаниковали из-за неожиданного решения Ирана

Атаки Исламской Республики Иран дешевыми беспилотниками изматывают дорогостоящую американскую противовоздушную оборону, пишет 19FortyFive.

По мере затягивания конфликта все чаще наблюдаются волны атак с использованием недорогого оружия, которые угрожают истощить запасы дорогостоящих систем американской ПВО, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В частности, по мнению обозревателя издания, вызывает беспокойство относительно низкая стоимость производства БПЛА Shahed по сравнению с гораздо более дорогим оружием, которое используется для того, чтобы их сбить.

В статье речь идет о том, что для уничтожения этих беспилотных летательных аппаратов американские системы ПВО используют ракеты-перехватчики стоимостью от 3 до 12 млн долларов за каждую.

Войска Соединенных Штатов вынуждены задействовать ряд дорогостоящих видов вооружения с длительными сроками производства, что затрудняет его замену, говорится в материале. Это усложняет защиту от атак Исламской Республики, которая использует оружие на несколько порядков дешевле, резюмировал колумнист.