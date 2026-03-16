Лавров заявил, что Трамп не дал разъяснений по возобновлению ядерных испытаний

США до сих пор не разъяснили, почему руководством страны были даны указания по поводу возобновления ядерных испытаний. Об этом заявил в своем видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что в связи с ядерными испытаниями в других странах он поручил немедленно начать испытания американского ядерного оружия «на равной основе». При этом Трамп не уточнил, имел ли он в виду испытания непосредственно ядерного оружия или летные испытания ракет, способных нести ядерное оружие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что «публичное указание по поводу возобновления ядерных испытаний» американский лидер дал в октябре 2025 года.

«До сих пор от американской стороны так и не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы», - констатировал дипломат.

Глава МИД России также обратил внимание на то, что пока отсутствуют перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, так как США так и не ратифицировали документ.