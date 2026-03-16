Лавров заявил, что Трамп не дал разъяснений по возобновлению ядерных испытаний

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению заявил, что американская сторона не дала каких-либо разъяснений по поводу указания президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп дал поручение военному министерству по возобновлению ядерных испытаний в октябре 2025 года.

«До сих пор от американской стороны так и не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы», — отметил Лавров.

Он также добавил, что создание американской системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» несет значительную угрозу для стратегической стабильности. Система предусматривает развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году.

В декабре прошлого года замглавы МИД России сообщал, что поручение президента России Владимира Путина по анализу обстановки в вопросе возможного проведения ядерного испытания выполняется. Дипломат добавил, что если США проведут ядерные испытания, то Россия будет отвечать зеркально.

Ранее США провели летные испытания ядерной авиабомбы.