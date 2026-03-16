Оператор БПЛА рассказал об ударах возмездия по ВСУ в Славянске

На пункте управления БПЛА звучит характерный гул современной войны. Сквозь монотонную работу техники пробиваются позывные, обрывки радиопереговоров, хрип и треск эфира. Эти звуки, сливаясь в единое целое, создают особую симфонию, и понимаешь: ты попал в центр огромного оркестра, где военные, как музыканты, ведут свою не признающую фальши смертельно опасную партитуру.

- Товарищ командир. Работали в селе Х. Обнаружили укрытие ВСУ. Предполагали, что там размещаются операторы беспилотников ВСУ, но после доразведки местности обнаружили миномет противника. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" цель уничтожена, - докладывает командир расчета с позывным Каспер.

Доклад несколько раз прерывается требовательным сигналом радейки, и военный отвлекается на переговоры.

Пока хозяин занят, появляется возможность осмотреть блиндаж "повелителей малого неба" - так на СВО называют солдат самого молодого рода войск в российской армии - войск беспилотных систем ВС РФ. Обстановка минимализма: на стене в окружении маскировочных систем висит огромный телеэкран, где в прямом эфире с беспилотника-разведчика транслируется обстановка на местности. На столе главное оружие - ноутбук, мышка и планшет.

Заметив любопытствующий взгляд, офицер "Южной" группировки войск с улыбкой говорит: "Для БПЛАшников главным оружием является дрон, а все остальное - от лукавого. И, кстати, это один из самых высокорезультативных операторов. Каспер, сколько там в твоей заветной книжечке записано пораженных целей?"

- На сегодняшний день 30, - пролистав синий ежедневник, говорит оператор БПЛА.

- Какая была самая дальняя?

- Трансформаторная подстанция в Славянске - за 60 километров от нас. Это был удар возмездия. Мы поразили подстанцию в ответ на бомбардировку наших трансформаторов в Луганске, Северодонецке и других городах ЛНР. Нужно, чтобы противник знал: они ответят за каждое свое преступление. Однако в приоритете у нас - запросы от пехоты - поражаем артиллерию, танки, сжигаем опорные пункты... Мы делаем все возможное, чтобы бойцам на земле было легче наступать, чтобы прикрыть с воздуха каждого штурмовика. Ведь пока сапог пехотинца не ступит на позиции врага, нельзя говорить, что город освобожден.

Опять начинает работать рация. Из динамика раздается: "Поразили. Вторым однозначно. Сбросим ОК". Оказывается, ОК - это объективный контроль, то есть видеозапись поражения минометной точки противника.

Пока ждем запись, интересуюсь у Каспера, как он стал управлять беспилотниками и какой характер нужен, чтобы с помощью дрона уничтожать танки и орудия ВСУ.

- До начала СВО был профессиональным музыкантом - играл на ударных, то есть на барабанах. Создал собственную группу и музыкальную студию. Увлечение творчеством и администрирование выработали во мне усидчивость, что теперь позволяет сосредотачиваться во время полетов и боевых дежурств. Именно это качество необходимо развивать оператору БПЛА, а еще выдержку, терпение и... способность быстро учиться чему-то новому. Даже здесь, на линии соприкосновения, мы придумываем новые тактические приемы, совершенствуем дроны, разрабатываем способы преодоления системы РЭБ противника. Самое главное - иметь желание, - рассказывает Каспер.

На планшет приходит видео объективного контроля с беспилотника-корректировщика. На кадрах видно, как "Ланцет" находит свою цель среди руин дома. После попадания поднимается столб дыма, а потом начинается повторная детонация - это рвутся минометные мины и другие боеприпасы. Прилет был точным.

- Теперь ребятам на земле будет легче. Сегодня-завтра возьмем село, затем Николаевку, а потом Славянск и пойдем дальше - вперед на запад, - улыбаясь говорит Каспер.

Справка "РГ"

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" производятся в Ижевске. Дрон-камикадзе имеет Х-образные крылья, которые позволяют ему маневрировать в полете. Преимущество "Ланцета" в том, что он менее подвержен воздействию РЭБ противника и превосходит FPV-дроны по высоте полета, ударной мощи и дальности эффективного действия: до 70 километров.