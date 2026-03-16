Соединенные Штаты не смогут легко добиться открытия Ормузского пролива, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подполковник американской армии запаса Дэниел Дэвис.

© Московский Комсомолец

Правда состоит в том, что у США серьезные проблемы из-за выбранного хозяином Белого дома плана ведения боевых действий, поскольку нет никакого варианта открытия проливов военным путем, который Вашингтон может себе позволить в сроки, дающие возможность избежать серьезных негативных последствий, поделился своей точкой зрения он.

Автор публикации поставил под сомнение заявления президента США Дональда Трампа о том, что американцы уже побеждают в конфликте на Ближнем Востоке, поскольку в таком случае не было бы смысла просить другие государства помогать в разблокировке Ормузского пролива.

Трамп призывал Китайскую Народную Республику (КНР), Францию, Японию, Южную Корею, Соединенное Королевство и другие страны прислать военные корабли в регион. Западные СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается исполнять эту просьбу.

Из-за операции США и Израиля против Исламской Республики Иран судоходство через Ормузский пролив практически остановилось: это серьезно повлияло на цену энергоносителей.