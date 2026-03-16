Участник СВО рассказал о бое с превосходящими в шесть раз силами ВСУ

В боях за село Приютное Запорожской области летом 2023 года на российские позиции наступали до трех украинских батальонов. О бое с превосходящими в шесть раз силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал санинструктор-морпех из группировки «Центр» Игорь Ионов в беседе с газетой «Красная звезда».

Как рассказал участник специальной военной операции (СВО) на Украине, его подразделению поставили задачу удержать село Приютное.

«Наших было порядка 150 воинов. Противника в несколько раз больше: по данным радиоперехвата, на позиции морпехов наступало до трех батальонов ВСУ — около тысячи человек. Они не жалели себя. Хотя, может, их просто гнали под дулами автоматов. Наверняка так и было, потому что они шли прямо по минным полям, прямо на наш огонь, ложились пачками», — вспомнил Ионов.

По словам бойца, бои были тяжелыми, в какой-то момент сражение с подступов к селу перенеслось на улицы, и противник стал охватывать фланги. Это продолжалось в течение трех дней. В итоге российским военным удалось уничтожить свыше 20 единиц военной техники, включая несколько танков, а также живую силу противника. Ионов добавил, что вскоре подоспело подкрепление, и село Приютное удалось взять под контроль Российской армии.

Сам он в тех боях участвовал как стрелок и одновременно как санитар. Ему удалось спасти несколько десятков сослуживцев.

