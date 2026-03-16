Боеприпасов, которыми располагает Великобритания, хватит лишь на несколько дней участия в возможном военном конфликте. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство Bloomberg.

Автор обратил внимание на то, что постепенное сокращение расходов на оборону с 1990 года означает, что Великобритания «не будет иметь большого значения в полномасштабной войне.

«В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может собрать одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих, и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев», — подчеркивается в публикации.

Схожая ситуация наблюдается во флоте. На момент падения Берлинской стены Королевский военно-морской флот мог развернуть 50 фрегатов и эсминцев. В 2026 году в море может быть выведено только около десятка боевых кораблей, а количество эскадрилий королевских ВВС сокращено в шесть раз — с 36 до шести.