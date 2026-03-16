Глава Минэнерго США спрогнозировал срок военной операции в Иране

Военная операция Соединенных Штатов против Исламской Республики Иран, по всей вероятности, продлится еще несколько недель, заявил в интервью телеканалу NBC News министр энергетики США Крис Райт.

"Я думаю, что это наиболее вероятный временной горизонт", — сказал глава американского Минэнерго, отвечая на вопрос о том, планирует ли Вашингтон растянуть военную операцию против Исламской Республики еще на несколько недель.

По словам Райта, Соединенные Штаты якобы уже уничтожили ключевые элементы военного потенциала Ирана, включая ВМС, авиацию и ракетные системы дальнего радиуса действия, а также инфраструктуру их производства.

Министр утверждает, что в настоящее время удары сосредоточены на "оставшихся угрозах", включая ракеты малой дальности и беспилотные летательные аппараты.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Исламской Республики Иран, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях, а также гибели гражданского населения. Иран осуществляет ответные удары по территории еврейского государства, а также по американским военным объектам, которые расположены в ближневосточном регионе.