Иран предупредил Украину о пугающих последствиях поддержки Израиля

Иран предупредил Украину о серьезных последствиях поддержки Израиля в военном конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание The Daily Express.

«Иран выступил с пугающим предупреждением в адрес Украины, объявив ее законной целью ударов», — говорится в материале.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский окажется законной целью для ударов Ирана после угроз Тегерану и помощи Израилю. Он отметил, что глава Украины зарабатывает себе врагов, забывая о том, что Иран успешно отражает атаки Соединенных Штатов и Израиля, вынуждая их терпеть убытки.

В марте Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток с целью помочь в защите и стабилизации ситуации.