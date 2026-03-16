В Крыму задержан агент Киева

Силовики задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который собирал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство установило, что 45-летний житель Феодосии через Telegram передал украинским спецслужбам фотоматериалы, содержащие сведения о военной технике.

Речь идет о технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры ТЭК.

В ФСБ отметили, что полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Мужчина заключен под стражу.