В Крыму задержан агент Киева за передачу данных о воздушном прикрытии объектов
Силовики задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который собирал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Ведомство установило, что 45-летний житель Феодосии через Telegram передал украинским спецслужбам фотоматериалы, содержащие сведения о военной технике.
Речь идет о технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры ТЭК.
В ФСБ отметили, что полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
Мужчина заключен под стражу.