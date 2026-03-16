"Купол Донбасса" предотвратил 240 атак ВСУ на ДНР за неделю
Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 240 атак на ДНР со стороны украинских войск. Управляют "Куполом Донбасса" военнослужащие регионального управления ФСБ России.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина. Он добавил, что над Донецком и Макеевкой уничтожили 201 беспилотник, над Горловкой - 39.
Система РЭБ перехватила ударный беспилотник Darts с осколочно-фугасным зарядом МОА-400 и БВС самолетного типа "Блискавка" под Донецком. Эти беспилотники должны были вывести из строя трансформаторные подстанции.
В Макеевке уничтожили три ударных беспилотника самолетного типа FP-2 с кумулятивно-осколочно-фугасным боезарядом ОФБ-105-ЯУ. Их подавили у энергоузла. Ударный дрон FP-2 с осколочно-фугасным зарядом ФП-105 подавлен в Горловке возле газораспределительной станции.
Как только военнослужащие перехватили вражеские доны, взрывотехники обезвредили их и уничтожили боезаряды. Гражданским объектам и населению ущерба не нанесли.