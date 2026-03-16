Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 240 атак на ДНР со стороны украинских войск. Управляют "Куполом Донбасса" военнослужащие регионального управления ФСБ России.

© Российская Газета

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина. Он добавил, что над Донецком и Макеевкой уничтожили 201 беспилотник, над Горловкой - 39.

Система РЭБ перехватила ударный беспилотник Darts с осколочно-фугасным зарядом МОА-400 и БВС самолетного типа "Блискавка" под Донецком. Эти беспилотники должны были вывести из строя трансформаторные подстанции.

В Макеевке уничтожили три ударных беспилотника самолетного типа FP-2 с кумулятивно-осколочно-фугасным боезарядом ОФБ-105-ЯУ. Их подавили у энергоузла. Ударный дрон FP-2 с осколочно-фугасным зарядом ФП-105 подавлен в Горловке возле газораспределительной станции.

Как только военнослужащие перехватили вражеские доны, взрывотехники обезвредили их и уничтожили боезаряды. Гражданским объектам и населению ущерба не нанесли.