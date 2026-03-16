После подрыва дамб ВСУ остались без снабжения в Константиновке

Уничтожение гидротехнических сооружений в районе Константиновки российскими военными серьезно осложнило положение украинского гарнизона.

Об этом РИА Новости сообщил оператор дронов спецподразделения "Южной" группировки с позывным Мансур.

По его словам, после разрушения дамб у противника возникли серьезные проблемы с передвижением техники. Из-за начавшейся распутицы и размытых полей использовать автомобили стало невозможно. Единственным способом добраться до города для подкрепления осталось передвижение пешком.

Как отметил военнослужащий, сложившаяся ситуация привела к тому, что украинские подразделения лишились возможности проводить ротацию личного состава.

Солдаты ВСУ, удерживающие позиции в Константиновке, испытывают острую нехватку продовольствия и боеприпасов. Мансур добавил, что в таких условиях у противника остается два выхода: либо отступать, либо оставлять свои рубежи.