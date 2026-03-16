Чтобы ослабить давление на Красный Лиман, украинское командование отправило группу спецназа в село Дробышево.

© Российская Газета

Диверсантам, судя по всему, была поставлена задача атаковать российские позиции на северо-западном фланге и пробить коридор для снабжения с тем, чтобы в дальнейшем вернуть под контроль все село, пишет "Архангел спецназа".

Однако перемещения противника были замечены русской разведкой, по отряду несколько раз отработали дроны и артиллерия.

Уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 8-го полка сил специальных операций ВСУ во главе с командиром группы капитаном Назаром Жирным.

Еще три штурмовые группы спецназа уничтожили в Сумской области - при поддержке БТР они пытались прорваться в село Сопычь.