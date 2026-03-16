Уничтожены диверсанты ВСУ вместе с с командиром группы Жирным
Чтобы ослабить давление на Красный Лиман, украинское командование отправило группу спецназа в село Дробышево.
Диверсантам, судя по всему, была поставлена задача атаковать российские позиции на северо-западном фланге и пробить коридор для снабжения с тем, чтобы в дальнейшем вернуть под контроль все село, пишет "Архангел спецназа".
Однако перемещения противника были замечены русской разведкой, по отряду несколько раз отработали дроны и артиллерия.
Уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 8-го полка сил специальных операций ВСУ во главе с командиром группы капитаном Назаром Жирным.
Еще три штурмовые группы спецназа уничтожили в Сумской области - при поддержке БТР они пытались прорваться в село Сопычь.