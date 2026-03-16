Британия отказалась помогать США разблокировать Ормузский пролив

Великобритания отклонила призыв Дональда Трампа о помощи в разблокировке Ормузского пролива.

Как пишет The Telegraph, премьер-министр страны Кир Стармер не стал направлять военные корабли для помощи США. Как говорится в статье, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот.

Дональд Трамп выразил разочарование реакцией Великобритании на просьбу о помощи в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, королевство хоть и считается для США «самым давним союзником номер один», но сейчас оно отказалось помочь.

Отмечается, что Франция, Германия и Южная Корея также выразили нежелание отвечать на требование президента США из-за опасений по поводу того, что война в Иране затягивается на неопределенный срок. При этом отказ Великобритании направить военные корабли «рискует усугубить личный конфликт между Стармером и Дональдом Трампом». По информации The Wall Street Journal, Белый дом на этой неделе намерен объявить о создании коалиции стран, готовых участвовать в защите судов, проходящих через Ормузский пролив. По словам Дональда Трампа, несколько государств уже взяли на себя обязательства помочь США в этой миссии.