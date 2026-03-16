Запаса британских боеприпасов, по оценкам аналитиков, достаточно лишь на несколько дней интенсивных боев, что резко снижает значение страны в крупной войне, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что страна на протяжении десятилетий сокращает военные расходы, и это лишает Лондон значимого веса в случае крупномасштабной войны, передает РИА «Новости».

«Постепенное сокращение расходов на оборону с 1990 года означает, что Великобритания не будет иметь большого значения в полномасштабной войне... В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может собрать одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих, и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев», – говорится в публикации агентства.

Также подчеркивается, что к моменту падения Берлинской стены Королевский военно-морской флот имел 50 фрегатов и эсминцев. К 2026 году в море смогут выйти лишь около десяти боевых кораблей, а число эскадрилий Королевских ВВС сократилось с 36 до шести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские эксперты указали на критическое состояние армейских запасов и опустевшие склады вооружений.

Премьер-министр Кир Стармер сообщил о начале масштабной подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям.

Ранее обозреватель Эдвард Лукас предположил, что в случае войны боеприпасы у Лондона исчерпаются за три-четыре дня.